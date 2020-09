Eurostati andmetel on Eesti oma akadeemiliste töötajate kõrge vanusega Euroopa esiviisikus. 20 protsenti meie akadeemilistest töötajatest on üle 60 eluaasta vanad. Akadeemilise tööturu traagika on see, et seda tööturgu valmistatakse ette terve põlvkond. Eesti puhul muudab olukorra väga valusaks aga tõsiasi, et eestikeelse õppetöö tagamiseks kümne aasta pärast oleksime pidanud juba kümme aastat tagasi hakkama kõvasti vaeva nägema. Praegu on pigem tegemist juba kriisiks valmistumisega.