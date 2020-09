Mees, kes ei mahtunud kivi peale

Alustas ta 60ndate lõpul Londoni folgiskeenel ja tema esimesed plaadid olid üsna traditsioonilised ja pigem igavad õrn-pastoraalsed idülliihalused. Hiljem on ta öelnud, et folgis hinnati ilu, aga teda huvitas muu, teda huvitas müra. Nii et kiiresti saabus aeg edasi liikuda. Varsti avastas ta enda jaoks Echoplexi-nimelise kajasid tekitava aparaadi ning see muutis paljugi. Tegelikult muutis see kõik.