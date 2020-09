Aruanne lugejale 09.09.2020

«Tenet» on hea Eesti film. Tallinna vaated ja kõrvalosades Juhan Ulfsak, Rain Tolk, Jan Uuspõld, kes toob kinolinale elu karmima naeratuse, näppides automaati. Üpris klassikaline Bondi lugu, jaht Amalfi rannikul, kaklus köögis, kus peategelane kasutab suure osavusega riivi, ning ahistatud Londoni blondiin ja punapäine paha oligarh. See on tore, kui saab tulevikust tagasi rännata ja kõik mineviku vead ära parandada.