Karjääri olulisimaks hooajaks valmistuv Kullamäe lõpetas «õige» positsiooni kohta käivad arutelud

Mullu samas sarjas Madridi Real Canoe võistkonnas hästi esinenud pallur sõlmis suvel kolmeaastase lepingu lõppenud hooajal meistriliigas nelja hulka jõudnud Burgosega. Tõsi, Kullamäe kohe võistkonnaga ei liitunud – ta saadeti laenule esiliigasse Mallorcasse.

«See oli kõigi poolte ühine otsus. Nii mina, agent kui ka Burgose klubi arvasid, et esimesel aastal võiks mängida esiliigas, minuteid koguda ja trenni teha. Eesmärk on saada miinused tugevamaks. Loodetavasti siis saab tuleval hooajal juba «õiges» liigas ka mängima hakata. Arvan, et see on minu jaoks parim,» avas Kullamäe tausta Postimehele.

21-aastasele tagamehele on raske vastu vaielda. Samm kõrgliigasse olnuks praeguses olukorras tõenäoliselt liialt pikk. Lisaks on talle Mallorcal loodud kõik tingimused, et end üheksa kuu jooksul võimalikult kõvasti üles vuntsida. Lisaks trennidele korraliku tasemega tiimis saab Kullamäe pidevalt areneda ka individuaalselt.

«Võistkonnaga liitus [Pepe] Laso ja veel üks agentuuri poolt saadetud treener,» rääkis ta. «Üks eesmärk, miks nad siia toodi, ongi, et saaksin individuaalselt areneda. Korvpalli osas pole siin midagi nuriseda. Esiliiga on piisavalt kõrge tasemega – mängud ja treeningud on väga okeid, et noore mängijana järgmine samm teha. Usun, et olen õiges keskkonnas.»

Kuulsa Madridi Reali peatreeneri Pablo Laso isa Pepe käe all on Kullamäe viimased aastad oskusi lihvinud. Töö on seni vilja kandnud. Pole põhjust, miks see ka edaspidi muutuma peaks.

Eelistus: mängujuht

Klubi juurde jõudis Kullamäe nädal tagasi. Kuigi kogu võistkond pole veel kokku tulnud, siis esmamuljed on positiivsed. Peamiselt on siiani treenitud individuaalselt ja mõõdukalt, sest hooaja alguseni jääb veel üle kuu.

«Tingimused on küll väga head. Saalid, garderoobid ja taustajõud on tasemel. Osa mängijaid on veel puudu, mistõttu kogupilti pole ees. Oleme noor võistkond, mõnel mehel esiliiga tasemel kogemus puudub. Loodan, et oleme sitke tiim, kes hakkab vastastele hambaid näitama. Kindlasti tuleb raske hooaeg, peab mentaalselt valmis olema,» andis Kullamäe esialgse hinnangu.

Mõistagi tuleb ise tasemel olla ja koht välja võidelda, kuid tõenäoliselt peaks meie mehest kujunema üks võistkonna liidreid. Tähtis on silmas pidada, et Kullamäe seab hooajaks selge eesmärgi, mis peaks senised korvpalliringkondades keerelnud arutelud «õige» positsiooni osas ümber lükkama.

«Loodetavasti saan oluliselt rohkem mängujuhina tegutseda kui eelmisel aastal. Võiksingi tänavu tõestada, et suudan ka mängujuht olla, mitte ainult «kahe» peal, nagu mullu,» märkis 194 sentimeetri pikkune pallur enesekindlalt.

Jah, Kullamäel on korralik vise, kuid sellise kasvu juures, hea põrgatusoskusega ja tark mängija omab Euroopa korvpalliturul kindlasti väga kõrget väärtust. Mõned tahud vajavad lihvimist, kuid sellepärast kulubki tulev hooaeg marjaks ära.

Edaspidiseks annab lootust ka tõik, et Burgos huvitus temast juba eelmise hooaja keskel. Veel üheks aastaks esiliigasse jäämine häirekella löömiseks kindlasti põhjust ei anna. «Kui [Burgose] lepingupakkumine tuli, siis ma kaua ei mõelnud. Proovin läbilööki Euroopa tugevamas korvpallis nendega alustada. Arvan, et see on väga õige koht,» kiikas Kullamäe tulevikku.

Leebemad reeglid

Korralikuks hooajaks on kõik eeldused loodud. Vaatamata koroonaviiruse pandeemiale sai Kullamäe suvel väga korralikult treenida. Esialgu aitas hädast välja korvpallikodu, õla pani alla ka isa Gert ning isegi Hispaanias laagris õnnestus käia.

«Võib-olla mängupraktikat jäi väheks, aga arvan, et olen heas konditsioonis ja jälle ühe sammu edasi astunud. Nüüd on aeg seda ka platsil näidata,» märkis mai lõpus 21. sünnipäeva tähistanud mängumees, kes reisipiirangute tõttu koondist suvistes lahingutes aidata ei saanud.

Natuke tuleb veel mängunälga taluda, sest Hispaania esiliigas pannakse pall mängu oktoobri keskel. Kindlasti eelnevad sellele mõned kontrollmatšid, ent täpsed kuupäevad pole veel paigas. Erinevalt meistrisarjaks valmistuvast Siim-Sander Venest, kes peab paar korda nädalas tegema koroonatesti, pääseb Kullamäe vähemalt praegu leebelt.

«Siin on seis üsna sarnane kogu Hispaaniaga. Tuleb kogu aeg maski kanda ja muid reegleid järgida. Aga meid see otseselt ei mõjuta. Kõik trennid toimivad ja valmistume hooajaks. Olen aru saanud, et esiliigas testi ei nõutagi. Midagi hakkab toimuma alles siis, kui võistkonnast tuleb kolm positiivset proovi,» selgitas ta.

Kui vahepeal oli õhus variant, et esiliiga mängudega tänavu ei alustatagi, siis praeguse info kohaselt seda ohtu pole. «Minu teada on meil esimene mäng 16. oktoobril. Arutletakse veel, kas ja kui palju publikut lubatakse ning muu sellise üle,» resümeeris Kullamäe.