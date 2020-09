Mõni päev tagasi põrutas 27-aastane Saksamaa atleet 800-grammise piigi 97 meetri ja 76 sentimeetri kaugusele. Sellest on enamat suutnud vaid 1996. aastal tšehh Jan Železný (seni kehtiv maailmarekord 98.48). Viimastel aastatel vigastuste ja muude hädadega maadelnud Vetter keskendus raskel ajal igas mõttes enda arendamisele ja see tõi edu.