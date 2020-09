Kuna nii Euroopa Parlamendi kui ka Briti parlamendi ratifitseeritud lahkumislepe on rahvusvaheline leping, on Briti valitsus valmis eelnõuga rahvusvahelist õigust rikkuma. Seda tunnistas Briti parlamendis ka valitsuse Põhja-Iirimaa minister Brandon Lewis, kes ütles: «Jah, see rikub rahvusvahelist õigust väga spetsiifilisel ja piiratud viisil.»