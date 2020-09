Välismaa lühiuudised

USA kampaaniameeskondi üritati rünnata

Tehnoloogiaettevõte Microsoft teatas, et tõrjus viimastel nädalatel Venemaa ja Hiina küberrünnakuid, mille sihtmärgiks olid president Donald Trumpi ja demokraatide kandidaadi Joe Bideni kampaaniameeskonnad. Microsoft tuvastas Venemaal baseeruva rühmituse Strontium, mis ründas rohkem kui 200 organisatsiooni, ja Hiinas baseeruva Zirconiumi, mis on rünnanud valimistega seotud kõrgeid isikuid. Küberrünnakutega tegeleb Microsofti sõnul ka Iraanis baseeruv rühmitus Phosphorus, mis on võtnud sihikule Trumpi kampaaniaga seotud inimeste isiklikud kontod. AFP/BNS