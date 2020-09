Eesti ja Leedu olid Lätile esitanud palve, et sealne valitsus tõstaks karantiiniläve 25 peale, seni on lõunanaabrid lähtunud nakkuskordajast 16.

«Pakkusime välja ka karantiinile alternatiivi, mida Eesti on juba kasutanud: testimine kahel korral,» lausus Reinsalu. Siiski nentis välisminister, et niinimetatud Balti mulli kokkulepet ei saavutatud. «Balti mull lõhki? Kolme Balti riigi vahel on kokkulepped ajutiselt katkestatud,» märkis ta. «Lätis on endiselt kehtiv piirmäär 16 ja siin ei ole meil põhjust midagi oletada ega ehku peale minna,» tõdes minister.