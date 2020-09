RMK lükkas puhkemetsa raie rahva survel edasi

«Tegu on tõeliselt kauni järveäärse puhkemetsaga. Käin seal tihti jalutamas. Olen metsas palju kordi kohtunud kohaliku RMK metsahooldaja Ülo Leituga, kes hoiab puhkeala korras. Mul on kogu aeg olnud tunne, et Palojärve metsad on hoitud. Seepärast sain paraja šoki, kui leidsin ühel päeval Väikese Palojärve äärde minnes endise armsa metsatee asemel kõrged kruusahunnikud ja lugesin suuremahulisest raiest.»