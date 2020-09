Frederiksen ütles eile Tallinnas Stenbocki majas koos Ratasega antud pressikonverentsil, et otsus ei ole lõplik ja vajab veel Taani parlamendi heakskiitu, kuid valitsus on rohelise tule andnud. Praegu on Tapal 200-liikmeline üksus. Kui suure väekontingendiga taanlased kahe aasta pärast Eestisse naasevad, ei ole Frederikseni sõnul otsustatud. «Seda otsustame koos NATO liitlastega,» lausus ta Postimehe küsimusele vastates.