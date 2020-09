Eesti lühiuudised

Maanteeameti juht lahkub ametist

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk (pildil) lahkub seoses töölepingu lõppemisega 13. septembril ametist. Uuest nädalast võtab tema kohused üle senine teehoiu direktor Raido Randmaa. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõuniku Taavi Audo sõnul polnud Saukil ka teoreetiliselt võimalik uueks perioodiks kandideerida, sest maanteeamet viiakse 1. jaanuarist alustava Eesti transpordiliikide ühendameti alla. Uuele ühendametile valib juhi riigikantselei ning konkurss seisab alles ees. Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on Sauk teinud oma ametiajal ära suure töö ning näidanud, kui tähtis on, et meie tippjuhtide positsioonidele kandideeriksid inimesed ka erasektorist. PM

President Kaljulaid kolib töökoha Pärnusse

President Kersti Kaljulaid töötab alates teisipäevast, 15. septembrist kuni 25. septembrini Pärnumaal. Selle aja jooksul kohtub Eesti riigipea Pärnu linna ja maakonna inimestega, külastab kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, koole, asutusi ja kodanikuühendusi. Esimesel Pärnu tööpäeval külastab president kell 11 Iseseisvuse väljakut. Järgmisena asetab president Alevi kalmistul pärja Vabadussõjas langenute monumendi jalamile ning istutab Pärnu Rannaparki puu. Pärnus töötamisega jätkab president kahe aasta eest alguse saanud tava töötada sügisel väljaspool Tallinna. PM

14 inimkannatanuga õnnetust tõukeratastega on juhtunud sel aastal.

Alkopiirang Harju- ja Ida-Virumaal jätkub

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks jätkab politsei öise alkoholimüügi piirangut Harjumaa ja Ida-Virumaa meelelahutus- ja toitlustusasutustes. Terviseameti andmetest selgub, et Harjumaa vaates on just Tallinn elanikkonna arvu ja asustustiheduse järgi kõrgeima riskiga piirkond Eestis. Piirangu pikendamise vajalikkust hinnatakse koos terviseametiga uuesti nädala pärast. Harjumaal on alates 29. augustist kehtestatud alkoholimüügi piirangu järel taandunud üks kolle, kuid aktiivseid koldeid on endiselt viis. Kolme aktiivset kollet võib seostada alkoholi tarbimisega meelelahutusasutuses. PM

Postkaardid valgevenelastele

Tallinnas Tammsaare pargis saab pühapäeval kirjutada toetussõnu postkaartidele, et saata need edasi Valgevenes vahistatutele ja represseeritutele. Aktsiooni korraldajate sõnul vajavad need inimesed moraalset tuge ja mõistmist, et nad pole rahumeelses võitluses vägivalla ja valede vastu üksi. BNS

Parim teenistuskoer on tollikoer Spike