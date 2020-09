Meinhard Pulk: jalgpalli tegelikud muremärgid

Alustame U21 koondisest. Selles valiksarjas on viies mängus endast tugevama meeskonnaga (Poola, Bulgaaria, Venemaa, Serbia) jäänud väravate vaheks 0:25. Jah, Lätilt on saadud neli punkti, kuid ei saa öelda, et oleksime mängupildilt lõunanaabritest paremad olnud.