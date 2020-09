Taavi Veskimägi: kust tuleb elekter tulevikus?

Tellijale

Elering vastutab Eesti elanike elektri ja gaasiga varustamise eest. Kogemuste põhjal võib järeldada, et seni kuni tuled põlevad ja toad on soojad, jätavad energiavarustuse küsimused inimesi külmaks. Aga kui tuled kustuvad ja toad lähevad külmaks, on energeetikud järgmisel hetkel esilehekülgedel. Seega, hea töö tunnus on see, kui neil teemadel avalikku arutelu ei ole. Siis oleme meie Eleringis koos elektritootjate, tootvate tarbijate, müüjate, jaotusvõrguettevõtjate ja kõigi nendega, kes aitavad energiasüsteemi töös hoida, teinud oma tööd hästi.

On aus möönda, et ühiskonnas võib tajuda muret energiasüsteemi murranguliste muutuste valguses: kust tuleb elekter tulevikus? Seega on siiski vajalik veidi selgitada järgnevate aastate tegevuskava, mis tagab Eesti elektrivarustuse Eestis aastast 2030 ja edasi. Aga olgu ette öeldud, et meie väärtustega Eleringis ei ole kooskõlas plaanimajanduslik lähenemine à la «siia tulgu sellist kütust kasutav elektrijaam». Mis oleks lihtsalt mõistetav ja mille üle saaks avalikult arutada stiilis «mina pooldan põlevkivi elektrijaama Narva» või «mina tuumajaama Eidaperesse» või «mina hoopis gaasielektrijaama Sindisse».