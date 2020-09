Lauri Vahtre: maailm on muutunud – liberaalid on hullunud

Muutuvad inimeste teadmised, arvamused, väärtushinnangud, aga ka eluolu. Võib-olla kõige tundlikum koht selles spektris on üksikisiku käitumist reguleerivad kultuurinormid; just nendega seoses käiakse kõige sagedamini välja argument: maailm on muutunud (harjuge ära, see on uus reaalsus).

Sellise argumendi vundament on vaikiv eeldus, et maailma muutumine (fülogenees) dikteerib ka meie isikliku muutumise (ontogeneesi). Mis on tegelikult loogikavastane. Loogiline oleks, et meie isiklik muutumine toob kaasa maailma muutumise. Aeglase teisenemise, kinnistades põlvkond põlvkonna haaval toimunud nihked ja astudes iga järgmise generatsiooniga sammukese edasi. Aga olgu, võib aru saada, mida mõeldakse. Mõeldakse, et «meie siin muutusime, kõik on nüüd teisiti, ja teie, üksikud atavismidest vaevatud mahajäänud, alluge sellele».