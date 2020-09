Tarmo Pikner: Torgu kuningriiki rünnatakse!

Kes ei mäletaks Kirill Esimest ja kuningriiklasi? Kahjuks jäi nende töö pooleli. Sõrve säärel kuningriiklaste seltskond küll tegutseb, kuid väärilisi õigusi pole nad kätte võidelnud. Loodetavasti hakkavad sõrulased aktiviseeruma ja on tõenäoline, et saadakse tuge ka headelt naabritelt saarlastelt. Olukord on enam kui kriitiline: Torgu kuningriiki rünnatakse. Rünnatakse nii maalt kui ka merelt, nii vasakult kui ka paremalt.

Kes siis ründavad? Ründajaid on raske üheselt defineerida, kuid ründevahendid on selged – tuuleveskid. Kujutage silme ette Eesti maakaarti, kus Hiiumaa ja Saaremaa on ümbritsetud maailma suurimate meretuuleparkidega. Sõrve poolsaar on kaardil all vasakul üks kitsas maariba (Torgu kuningriik). Sellest idapoolt Liivi lahelt ründavad kolm meretuulikuparki 237 veskiga. Läänerannikult aga Saaremaa looderanniku meretuulikupark 100 tuuleveskiga. Mööda maismaad Sõrve suunas hakkab ründama Eesti suurim maismaatuulikupark (kui Saaremaa lugeda üheks pargiks).