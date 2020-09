Suure suve lõpumeetritel arutlesin mitmete asja sees olevate inimestega õpetaja rolli üle praeguses haridussüsteemis ja n-ö kaasavast haridusest. Vana koolmeistri Peep Leppiku sõnu kasutades peab ütlema, et pisuhänd on loodud. Ja see pisuhänd ei taha veel kuskile kaduda, sest temaga peab lõpmata palju tegelema. Nii on bürokraatia ette näinud ja teadupärast on süvariik oma hälvetega toimivam kui miski muu.