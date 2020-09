Öelda, et kool on klassiühiskond, on muidugi veidi provokatiivne, sest jah, ühelt poolt on kool muidugi klassiühiskond – seal jagatakse ju õpilased klassidesse sõna otseses mõttes –, teisalt on see sõna tähistanud ikka selliseid arusaamu, mille järgi üksikisikul on ühest klassist teise liikuda kui mitte võimatu, siis vähemasti väga raske. Seevastu on praeguses koolisüsteemis ühest klassist teise liikumine ainult (suhteliselt lühikese) aja küsimus.