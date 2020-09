Andres Herkel: Valgevene ärkab 25 aastat hiljem

Olen Valgevene sündmuste kõrvaltvaataja. Tunne on pisut nostalgiline, vahest ka pisut resigneerunud. Aeg-ajalt mõtlen, mis tunne on valgevenelastel. Näiteks nendel, kes arestikambris läbipekstult arstiabita jäeti ja nendel, kes kõige kiuste Minskis ja mujal rahvusvärve kandes tänavatele lähevad.

Kõik see pidanuks ju olema ammu – 25 aastat tagasi, hiljemalt kümme aastat tagasi. Terve mõistus ütles kogu aeg, et nii ei saa see edasi kesta – kui olid 2006. aasta valimised, 2010. aasta valimised jne.