Kalju koroonakolle suurenes veelgi, mured ka esiliigas

Möödunud nädalal Euroopa liiga esimeses eelringis Sloveenia kõrgliigaklubi NŠ Muraga mänginud Nõmme Kalju sportlased on Ungarist tagasi kodumaale jõudnud, kuid see ei tähenda, et klubi sekeldused koroonaviirusega oleks lõppenud. Nimelt andsid 11. septembril Eestisse jõudnud Kalju pallurid pärast riiki sisenemist koroonaviiruse testi, millest üks osutus positiivseks. Päev hiljem tehtud kordustest osutus samuti positiivseks.