Jaak Jõerüüt: inimkloone pole ka diplomaatias vaja

Kas olete õnnelik, et te ei pea koroonaajastul diplomaaditööd tegema, kui mõelda, mis kõigi nende reisi- ja lennupiirangutega kaasnenud on?

Oleks-küsimustele olen alati tõrkunud vastamast, nii et tegelikult ei tea. Aga ehk oleks kõik vastupidi, koroonandus on ju kogu maailma muutmas ja selles ekstreemolukorras võivad nii tegutsemine kui analüütiline peamurdmine olla kaugelt huvitavamad kui rahulik rutiin, mis on oma halluses masendav.

Ehk teeb see aasta igal diplomaadil, kes on ennekõike lihtsalt inimesed, silmad lahti maailma pärisprobleemide ees. Diplomaate vaevab tänases maailmas liiga palju nii-öelda komakohtade tagaajamine rahvusvahelise bürokraatia toodetud tekstilaviinides. Sageli on see enesepete ja asendustegevus, kuid poliitikute dikteeritud.