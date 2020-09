Toetuskirjad Valgevenele

«Kahjuks pole see valgevenelaste jaoks midagi uut – karistusrežiim on justkui kaloss vägivalla ja repressioonide savistel jalgadel. Nii on see olnud 26 aastat. Kuid sajad vangid ja arreteeritud isikud on isegi nende jaoks jaoks šokk! Seitse tuhat kinnipeetud ja lühiajaliselt vangistatud, 450 piinamisjuhtu, 23 poliitvangi, kuus teadmata kadunud.