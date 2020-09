Männili sõnul on Kagu-Eesti seni olnud Mandri-Eesti kõige karuvaesem piirkond. «Karu levikukiirus on hästi väike ja nad pole Kagu-Eestisse seni veel jõudnud,» lausus Männil. «Siiski liiguvad nad tasapisi lõuna poole, näiteks Põlvamaal on arvukus juba üsna hea. Võrumaal on neid kindlasti kõige vähem, kuid ei saa öelda, et üldse ei ole. Valgamaal on mesikäppade hulk samuti suurenenud ja eelmisel aastal oli emakaru poegadega juba ka Tõrva ja Taagepera kandis, kus on head metsamassiivid.»