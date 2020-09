Eesti lühiuudised

Kaljulaid tahab Tallinna teemaksu

Riigikogu liige ja sotside Tallinna piirkonna esimees Raimond Kaljulaid (pildil) tegi ettepaneku kehtestada Tallinnas teemaks, et rahastada korralike kõnni- ja jalgrattateede ehitamist. Nende muudatuste tegemiseks oleks ta nõus järgmise nelja aasta jooksul kulutama 100 miljonit eurot. Kaljulaidi arvutuste järgi maksaks päev Tallinna teede kasutamist ligi 27 eurosenti. «Igapäevase autokasutaja jaoks oleks suurim võimalik kulu suurusjärgus 8–9 eurot kuus. See ei ole kindlasti ühelegi autoomanikule üle jõu käiv kohustus, kuid nii saab linn aastas juurde suurusjärgus 20 miljonit eurot, mille eest luua tõeliselt nüüdisaegne ja ohutu linnaruum kõigile liiklejatele.» PM

Reservväelased lihvisid oskusi

Pärnu külje all Eametsas lõppes pühapäeva pärastlõunal kolmepäevane õppekogunemine «Punane rebane», mille vältel harjutasid formeerimiskeskuse reservväelased erialaseid oskusi. «Formeerimiskeskused on toetuse väejuhatuse mobiilsed ja autonoomsed allüksused, mille põhiülesanne on täiendusreservi moodustamine ja ettevalmistamine kaitseväele, ning täpselt seda me õppekogunemisel ka harjutasime,» ütles toetuse väejuhatuse staabiohvitser kapten Tiit Rahuoja. PM

17 000 osalejat oli reedeks Eestis registreerunud maailmakoristuspäevale.

Autode arv Tallinnas kasvab

Maanteeameti andmete järgi kasvab Tallinnas registreeritud sõiduautode arv iga aastaga viis protsenti. Kui 2015. aastal oli Tallinnas registreeritud 140 526 sõiduautot, siis tänavu on maanteeameti andmetel neid Tallinnas registreeritud 213 677. Jalgrattaga sõitmine on Tallinnas üha populaarsem, ehkki rattastrateegiat pole veel ellu viidud. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et kindlasti liigub linn jalakäijatele, jalgratturitele ja ühistranspordile paremate võimaluste tekitamise poole, kuid ka autojuhte ei saa ära unustada. ERR

Ida-Virumaal algas sotsiaalkampaania

Kuna lähisuhtevägivallaga ollakse enim hädas Ida-Virumaal, algatas politsei- ja piirivalveamet koostöös sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Energiaga kampaania «Olen mees, ma ei löö», et inimesed saaksid rohkem infot, kuidas üle piiri läinud tülide korral käituda. Nimelt on sel aastal Kirde-Eestis toimunud peretülides tapetud juba kaks inimest. Vestlustes koduvägivalla all kannatanud naistega tõusis esile, et oma muredes ollakse üksi, seda enam, et vägivaldsed mehed on sageli oskuslikud manipulaatorid.