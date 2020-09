Inimese kipuvad tihtipeale instinktiivselt mõtlema, et mida tugevam, seda parem, ja mida nõrgem, seda halvem. Sellest pärineb ka eksiarvamus, nagu järelduks Darwini evolutsiooniteooriast, et tugevam jääb ellu, kui tegelikult tuleneb sellest hoopis elujõulisemate edu, mis on hoopis midagi muud. Samamoodi pole ka valuutade maailmas tugevam sugugi alati parem.