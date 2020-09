Indrek Laul: ei saa minna liiga kunstnikuks ega liiga ärimeheks

On olnud erakordne aeg. Jaanuaris sain meie põhiturult USAst teate «saatke pille, saatke pille», sest nõudlus oli suur. Siis tuli märts, mis tekitas Ameerikas enneolematu olukorra. Meie San Francisco diiler ütles, et politsei jälgis, et klaveripoe uksed oleks kinni. Isegi nädalavahetusel ei tohtinud uksi lahti teha ja pille näidata! Kujutage ette, olete üles kasvanud vabas Ameerikas ja järsku öeldakse, et peab poe kinni panema!