Rate.ee argipäev: mehed lunivad alaealistelt raha eest seksi

Esimese kümne minutiga oli postkast kirjadest umbes. Kirjutajateks olid mehed vanuses 25–60. Osa neist soovis lihtsalt minuga suhelda, osa aga ütles kohe ära, et on abielus ning otsivad seiklust. Kirja saatjate seas oli ka neid, kes häbenemata tunnistasid, et ei soovi aega raisata ning ütlevad seega kohe ära, et sooviksid mulle seksi ja seltskonna eest raha maksta ehk mind sponsoreerida. Sponsoreerimine tähendab seda, et inimesed lepivad omavahel kokku summas, mida üks pool teisele kas kuu lõikes või kohtumise pealt maksab. Raha maksmise asemel võidakse teha ka kingitusi. Vastutasuks ootab maksja või kingituse tegija seksi, seltskonda või midagi muud, milles eelnevalt kokku lepitakse.