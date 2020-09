Jürgen Ligi: kaks kriisi ja «ideoloogilised fanaatikud»

Üks Ratase valitsuste rumal komme on oma otsuste selgitamise asemel paika panna asjatundjaid ja eelkäijaid. Ekspertide suhtes on eiramise ja möödarääkimise kõrvale tulnud ka hinnangud neile, näiteks «absurd», «barbaarne» ja «ideoloogilised fanaatikud», nagu ütles rahandusminister äsja Eesti Panga kohta. Keskpank oli nimelt söandanud öelda, et eelarve tuleks viia kooskõlla majanduse olukorraga. Kahtlemata viib see mõtted Helme akadeemilisele sügavusele ja apoliitilisusele, ent peaministri ignorantsus erineb sellest ainult vormilt. Viimase aja sõnavõtud (ka partei kongressil) on ta pühendanud võrdlusele, kuidas masu ajal tehti valesid otsuseid ja koroonakriisi lahendab valitsus targalt vastupidi, kulutab kokkuhoiu asemel. Ma ei mõista, kuidas saab seepeale vaikida Isamaa, kes on märksa raskemate kriiside üleelamisel olnud kaasosaline. Sama küsimus käib Mart Laari kohta, kes on Eesti Panga nõukogu esimees.