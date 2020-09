Aivar Kokk: transpordiäri mured

Eestil on peale metsa, põllumaa ja maavarade looduslikult ka väga hea geograafiline asukoht ja sügavad sadamad. Selleks et siin elavatel inimestel läheks majanduslikult hästi, tuleks antut mõistlikult kasutada. Riik ja ettevõtjad on aastate jooksul investeerinud miljardeid eurosid raudtee ja sadamate taristusse. See kõik võimaldaks tunduvalt rohkem kaupa käidelda, kui seda praegu tehakse, ja Eestile rohkem tulu teenida.