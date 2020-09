Iseloomutuks nätsutatud filmiprintsess

Naljakal kombel pole tegelikkuses Mulani juures printsessindusest haisugi. Ta on kangelane, tõeline sõdalane, kes vastupidi teistele printsessidele heidab kleidi seljast ja asendab selle turvisega, seab end võitlusvalmis. Seda enam on nukker, et 2020. aasta ekraniseering hiina legendist ja 1998. aasta multifilmi filmiversioon maalib Mulanist pildi, kus ta on lõppude lõpuks siiski ainult naine. Ta näeb küll terve filmi vaeva, et näida ühena meestest, kuid jääb lõpuni välja sõltuma meeste õnnistusest.