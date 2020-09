Naljatati isegi, et Kaitseliit peaks andma Putinile teenetemedali organisatsiooni arengu toetamise eest, sest sellist hulka uusi liitujaid polnud varem nähtud.

Riigikaitse on hädavajalik. Seda tõdemust tuleb aeg-ajalt üle korrata. Ka Gruusia, Ukraina ja miks mitte ka Valgevene sündmuste valguses. Me lihtsalt vajame Eestit, mis on eestlaste kodu. Teisiti ei saa.