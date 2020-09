Kultuur lühidalt

Eesti keeles on ilmunud Sofi Oksaneni (pildil) uus romaan «Koertepark», mis on kahel ajatasandil kulgev romaan tänapäeva Helsingist, Ukraina iseseisvusaastatest ja 1990ndate Eestist, kunstliku viljastamise ärist ning elust ida ja lääne puutepunktis, ühiskonnas, mida valitseb korruptsioon. Teos on loetav kui Euroopa lähiajalugu vaatlev realistlik romaan ja ühtlasi ka kui psühholoogiline põnevik. Eelkõige on see aga inimlik lugu lojaalsusest ja armastusest, oma lapsed kaotanud naisest ja valede jõust.