Naljahambad ütlevad Eesti regionaalpoliitika kohta, et kogu ajaloo vältel on siin tehtud vaid üks toimiv regionaalpoliitiline otsus, nimelt siis, kui Rootsi kuningas Gustav Adolf rajas 1632. aastal Tartu Ülikooli. Tõepoolest, kas keegi suudaks ette kujutada Tartut tänapäeval, kui Stockholmi linnaisad oleks nõustunud kuninga esialgse sooviga rajada ülikool Stockholmi? Me kõik oleks ilma Tartuta vaesemad.