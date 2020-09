Juhtkiri: piirangud ja õigused

Tervisekaitsespetsialistid on kiitnud eestlaste käitumist ja hoiakuid koroonaviiruse leviku ajal. Tasakaaluka rahvana oleme püüdnud järgida ettekirjutisi, mis on kõrgemalt poolt täitmiseks antud. Isegi kui eriolukorra ajal kaasnesid valitsuse otsusega piirangud ehk ajutised vabaduste riived, on vaid vähesed meist tõlgendanud seda kui inimõiguste rikkumist.

Eesti inimõiguste instituudi tellimusel augusti lõpus tehtud veebiküsitluse põhjal selgus, et 85 protsenti vastanutest leiab, et koroonaaja piirangud pole rikkunud kellegi inimõigusi. Sellegipoolest tuleb meil arvestada nende inimeste käitumismustritega, kes tunnevad ennast pealesunnitud reeglitest puudutatuna. Näiteks võivad viimasel ajal Saksamaal või USAs uute koroonapiirangute kehtestamise vastu protestinud inimesed, sõltumata vähesest arvust, anda hoogu juurde uutele kolletele. Valjuhäälsete väljaastumistega nõutakse endale õigusi ja endise normaalsuse taastamist. Tegelikkuses seatakse aga löögi alla paljude kaasmaalaste tervis. Seda enam, kui skandeerimise ajal loobutakse kaitsemaski kandmisest.

Õnneks pole Eestis sellelaadseid proteste toimunud. Kevadel leidis Saaremaal aset meie mõistes rohkearvuline protest, milles väljendati rahulolematust mandri ja saarte elanike ebaõiglase kohtlemise vastu. Toona tehti seda aga kõigist valitsuse kehtestatud reeglitest juhindudes. 2+2-reegli erakordselt täpse järgimisega hoiti nii saarlaste tervist kui ka leiti võimalus oma sõnum kuuldavaks teha.

Eestlased teadvustasid, et ehkki ajutised piirangud võisid eriolukorra ajal olla ebameeldivad, ei olnud nende puhul veel tegemist inimõiguste rikkumisega.

Inimõiguste instituudi nõukogu esimehe Mart Rannuti sõnul on eestlaste tubliduse taga meie koolidest kaasa antav hariduslik ettevalmistus. Muu maailma keskmisega võrreldes tunnevad meie kodanikud inimõigusi paremini kui teised.

Seega teadvustasid eestlased, et ehkki ajutised piirangud võisid eriolukorra ajal olla ebameeldivad, ei olnud nende puhul veel tegemist inimõiguste rikkumisega. Ent praegused uuringutulemused on valdavalt kevadise eriolukorra peegeldus. Ei ole välistatud, et viirusega nakatanute plahvatusliku kasvu korral tulevad vanad piirangud osaliselt tagasi, mis omakorda võivad aga suurendada ühiskonna korralduses pettunute arvu.

Selleks et me ei peaks rääkima aasta teises pooles suuremahuliste piirangute naasmisest, saavad eestimaalased ise oma tervise heaks palju ära teha. Terviseamet on kevadest saadik õpetanud, kuidas õigesti käsi pesta, ja palunud igal võimalikul moel inimeste vahel mõõdukat distantsi hoida. Kuigi näomaski kandmine on Eesti liberaalse koroonapoliitika tõttu endiselt soovituslik, ei teeks paha, kui me rahvarohketes paikades peaksime seda lääne eeskujul sotsiaalseks normiks.