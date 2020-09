Spordi lühiuudised

Ameerika jalgpalli profiliigas NFL tegi hooaja avamatšis ilusa partii Margus Hunt, aidates koduklubi New Orleans Saintsi 34:23 võidule Tampa Bay Buccaneersi üle. Kaheksandat hooaega järjest tippliigas platsile saanud Hunt blokeeris löögivärava, millega röövis vastaselt kolm punkti. See oli talle NFLis viies blokk. 33-aastane eestlane teenis korralikult mänguaega ning sai matši järel kiita USA ekspertidelt. Hundi tulevik on aga lahtine: ta kuulub klubi varumeeste sekka ning reeglite järgi tohib teda põhimeeskonda kutsuda veel üheks mänguks. Teine võimalus on tuua eestlane püsivalt A-tiimi.