Maarja Vaino: kas minister armastab eesti kooli?

On taas alanud uus õppeaasta, aga HTM pole astunud ühtegi sammu selleks, et parandada eesti keele ja eesti humanitaaria olukorda õppekavades. Ometi on aina murelikumalt kirjutatud keeleoskuse taseme langusest ja sellest, kui palju on eesti keele tunde aastate jooksul vähendatud. Viimati tõi konkreetsed arvud oma doktoritööle toetudes välja Katrin Kalamees-Ruubel, kes sõnastas: «Taas­iseseisvunud Eestis on erinevate reformide käigus eesti keele õpet vähendatud võrdluses sügava okupatsiooniajaga 455 tunni võrra!»