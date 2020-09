Malle Salupere: hunnidest proletkultlaste kaudu Eesti sambasõdadeni

Aegade algusest on kõik vallutajad ja riigipöörajad alustanud võidetute kultuuritähiste ja mälestiste lõhkumisega. Palju halvemini on hakkama saadud omaenda uue ja parema maailma loomisega, nagu lubatakse Pariisi Kommuunist tänaseni kehtivas kogu maailma vasakpoolsete ehk sotsialistide ja kommunistide hümnis. Alati on nii palju erinevaid nägemusi, et välja tuleb midagi, mida mitte keegi ei tahtnud, kirjutab kultuuriloolane Malle Salupere.