Postimehes on olnud sisukas arutelu vesiniku teemal. See on uus asi, väga põnev, tundub suure potentsiaaliga ning peaks saama süsinikuneutraalse Euroopa oluliseks osaks. Samas meenutagem: kümmekond aastat tagasi oli suur õhin, investeeringud, poliitika ja ELi toetused biokütuste tootmiseks, mille kohta praeguseks on teadlaste ja ametkondade konsensus, et toiduõlide ulatuslik põletamine transpordikütusena on energeetiliselt ja keskkonnaliselt jätkusuutmatu.