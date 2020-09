Mart Rannut: iga olmetüli ei ole inimõiguste rikkumine

87 protsenti vastanutest leidis, et meie riigis on inimõigustega kõik korras, ning 85 protsenti arvas, et eriolukorra piirangud pole rikkunud kellegi inimõigusi. «Inimese psüühika on kergelt mõjutatav. Seda näeme välisuudistest, kuidas üksik intsident, mis on fataalse lõpuga, aga puudutab ainult ühte inimest, võib mõjutada kogu maailma. Meile oli positiivne, et Eesti inimene on kahe jalaga maas ning ei hakka piirangute varjus kohe vandenõusid nägema,» sõnas ta.