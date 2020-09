Välismaa lühiuudised

Gröönimaa suurima, saare kirdeosas asuva Nioghalvfjerdsfjordeni liustiku küljest murdus 113-ruutkilomeetrine jäälahmakas, mis teadlaste sõnul näitab kliimamuutuse kiirust, teatas esmaspäeval Taani ja Gröönimaa riiklik geoloogiateenistus (GEUS). GEUSi uuringust nähtus, et viimasel kahel aastal on liustik kahanenud üle 50 ruutkilomeetri aastas. Alates 1999. aastast on liustik kahanenud 160 ruutkilomeetri võrra. Teadusajakirjas Nature detsembris avaldatud uurimuse järgi andis jää sulamine Gröönimaal oma panuse maailmamere veetaseme tõusule aastatel 1992–2018 1,1 sentimeetri võrra. Inglismaa Lincolni ülikooli uuringus aga prognoositakse, et Gröönimaa jääkilbi sulamine võib tõsta maailmamere veetaset 2100. aastaks 10–12 sentimeetrit. AP/AFP/BNS