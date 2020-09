Põlvamaal suri kaks lahustit joonud meest

Viis meest otsustasid pühapäeval Veriora alevikus koos napsu võtta. Teadaolevalt tarvitati mitmesuguseid alkohoolseid jooke. Paraku joodi ka tööstuslikku lahustit 1,2-dikloroetaani, mida kasutatakse näiteks lakkide, liimide ja muu viimistluse eemaldamiseks. Tegu on ohtliku kemikaaliga, mille allaneelamine tekitab mürgistuse ja võib sõltuvalt kogusest põhjustada tõsiseid terviserikkeid või ka surma.

Nii saigi politsei pühapäeval ühel hetkel teate, et Veriora alevikus asuvas korteris on 46-aastase mehe vägivalla tundemärkideta surnukeha.

Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Raino Sau ütles, et ühise alkoholitarvitamise käigus kõigi meeste enesetunne järsult halvenes ning üks korteris viibinud meesest suri. «Kiirabi viis seejärel haiglasse korteris viibinud neli meest, kellest üks paraku täna öösel haiglas samuti suri. Kahe haiglaravil oleva mehe seisund on väga raske ja ühe mehe seisund teistest pisut parem.»

Ohver ütles, et surm ei ütle, millal tuleb

Kolm kohalikku meest, keda Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanik esmaspäeva pärastlõunal Veriora alevikus kohtas, kinnitasid, et seltskond, kes lahusti ja alkoholi koos tarvitamise tõttu ränka hinda maksis, on neile tuttav. Kõik viis meest pidid nende sõnul olema kohalikud ja kohapeal päris hästi tuntud. Enamik nendest olevat 40–50-aastased, üks veidi vanem.

Üks vestluskaaslastest tunnistas ajakirjanikule, et laua taga joomingu käigus kohe ära surnud mees oli tema sõber. «Reedel veel helistas mulle ja ütles, et hakkab jooma. Rääkis filosoofiliselt, et surm ei ütle, millal tuleb.»

Kahtlast kraami varemgi joodud

Meeste sõnul on Veriora aleviku serval asuvas majas, kus traagiline sündmus aset leidis, varemgi joominguid olnud. Väidetavalt sai nende käigus peale viina tarvitatud ka muid alkoholi sisaldavaid vedelikke. Samas tõdeti, et näiteks odekolonni vaevalt et sedapuhku joodi, see vast nii hullusti ei mõjuks. Sel hetkel ei olnud aleviku vahel jalutanud meestele veel teada, et joodi lahustit.

Maja, kus juhtum aset leidis, kuulub ajakirjanikuga rääkinud meeste sõnul Räpina vallale. Selle juures olevat varemgi olnud vahejuhtumeid. Eelmisel aasta käinud olukorda rahustamas ka politsei, sest kohalikud elanikud olid omavahel tülli pööranud.

Sündmuskoha läheduses viibinud vanem naisterahvas nõustus maja ajakirjanikule näitama tulema. Naisele polnud eilne sagimine aleviku serval märkamata jäänud. Tema sõnul oli sündmuskohal näha lausa nelja kiirabiautot.

Kuna naine elab sündmuskoha naabruses, nägi ta kõnealuseid mehi pühapäeval pärast seda, kui nad olid endale koosviibimise käigus viga teinud, ja enne, kui kiirabi kohale jõudis. «Kolm meest olid õue peal. Üks oli pikali ja oksendas. Rääkis, et tal on väga halb olla. Küsisin, kas tal on külm, aga mees ütles, et tal on lihtsalt nii halb olla. Üks istus niisama ja kolmas värises üle keha.»