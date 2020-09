Poliithooaeg algas tugeva noodiga

Näiteks riigikogu liige Kert Kingo (EKRE) ei pidanud õigeks kuulata presidenti, kuna riigipea toetas vägivallaennetuse auhinna saajate seas Mikk Pärnitsat. «Mul oli väga konkreetne põhjus. Arvestades viimaseid sündmusi, kus president tunnustas Mikk Pärnitsat. Mina tõlgendan seda kui toetust vägivallale,» ütles Kert Kingo. «Hoolimata sellest, et opositsioon on olnud väga kriitiline Henn Põlluaasa arusaama suhtes demokraatiast, ei näinud ma küll, et keegi oleks demonstratiivselt tema kõne puhul lahkunud,» märkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Indrek Saar. «Mitte et seal oleks väga palju sisu olnud,» lisas ta.