«Kuigi ka praegu on olukord ärev, on siiski hea aeg panna paika õiguslikud raamid ja anda meelelahutusasutustele selge teadmine, milline hakkab olukord olema siis, kui kriis möödas,» ütles linnavolikogu esimees Tiit Terik (Keskerakond).

Ta lisas, et see teema on olnud aktuaalne juba 2000. aastate algusest ja kindlasti pole tegu mõne poliitiku uitmõttega, vaid linn on neid plaane tehes toetunud politsei statistikale ja soovitustele, aga ka inimeste ootustele.