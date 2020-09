Edgar Kaskla: USA valimised – mis saab edasi?

Tellijale

USA valimisteni on jäänud vähem kui kaks kuud. Kui käsil on presidendivalimised, on rahvas eriti elevil. Kandidaadid lendavad pidevalt ühest kohast teise, kampaania esindajad selgitavad kogu aeg TVs ja raadios, mida kandidaat öelnud, kas siis sihilikult või mõne tekkinud apsaka tõttu, mis tuleb ära klaarida enne, kui kogemata lausunud sõnad skandaalseks muutuvad.

Sel aastal sellist põnevust Ameerikas ei ole. Esiteks on koroonaviirus röövinud rahvalt vabaduse liikuda ja tegutseda nii, nagu sooviks. Viis kuud on istutud kodus, viis kuud on käidud vaid toidupoes selleks, et koju varuda toitu ja muid varusid, alati maskiga, alati ettevaatlikult puhastades käru nõnda, et viirus sealtkaudu kallale ei tuleks.