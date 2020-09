Edward Lucas: kui mask eest rebida, jääb järele kohmetu mees

Ma olen viimastel päevadel vaadanud hulka maskide eest rebimise videoklippe. OMONi mees paistab ühtäkki inimesena. Ta on kohmetunud, ehk tunneb isegi häbi: ta pole enam karm mees karmis meeskonnas, vaid tavaline inimene, kes on tabatud millegi paha pealt. Tema elus on naisi: ta on kindlasti kellegi poeg, võib-olla vend, tõenäoliselt abikaasa, ehk isegi isa. Lisaks sugulastele on tal naistest sõpru ja naabreid. Need naised võtavad protestidest osa. Paljud neist võivad meestele isegi kaasa tunda. Nad teavad, et tagurlik ja ülespuhutud režiim võltsis möödunud kuul valimisi ning klammerdub nüüd Kremli abiga võimu külge, klohmides ja alandades neid, kes vastu seisavad.