Erkki Bahovski: hirmud ja tegelikkus

Eelmisel nädalal otsustas Soome valitsus, et tööasjus võib Soome sõita igal juhul. Tööasjus Soome saabujail pole testimis- ega karantiinikohustust. «Argiliiklus on aga siiski nii oluline muu hulgas Soome majandusele, et selle võimaldamine on meie prioriteet,» tsiteeris ERR Soome siseministrit Maria Ohisalot.