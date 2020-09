Sügisel jõuab Euroopasse uus viirussurmade laine

Kluge möönis intervjuus AFP-le, et surmadega ähvardamine pole sõnum, mida riigid praegu kuulda tahaks, mistõttu tasub tema hinnangul meeles pidada, et varem või hiljem saab Covid-19 pandeemia igal juhul läbi.

Küll aga ei tohiks asjatundja sõnul oma lootusi panna vaktsiinile: «Ma kuulen kogu aeg: «Vaktsiin teeb pandeemiale lõpu.» Loomulikult mitte. Me isegi ei tea, kas vaktsiin aitab kõiki rahvastikurühmi. Saame mõningaid signaale, et sellest on kasu ühele grupile, kuid mitte teisele.» Kluge kinnitusel saab pandeemia otsa, kui ühiskond õpib haigusega elama.

Paljud Euroopa maad on viimastel nädalatel taas karmistanud reegleid, pidurdamaks SARS-CoV-2 viiruse levikut, kuna nakatumine on kiiresti kasvuteel, seda eriti noorte seas, vahendas Euronews. Samas Covid-19ga seotud suremus on WHO andmeil jäänud Euroopas alates juuni algusest samale tasemele, ulatudes 400–500 juhtumini päevas.