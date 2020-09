Carina Paju: 20 aastat arvamusartiklist «Korruptsioon peab Eestis olema»

Tellijale

Korruptsiooni vähenemist, nagu ka kõiki teisi väärtuste ­süsteemset muutumist nõudvaid protsesse, tunneme alles õige pika aja järel. Tänapäeval on üpris mõeldamatu, et keegi kirjutaks Äripäeva ­artikli pealkirjaga «Korruptsioon peab Eestis olema». Nii see aga 20 aasta taguses Eestis oli.

Eelmise aasta kohtumisel ­kohalike ­omavalitsustega ütles üks volikogu liige ­tabavalt, et eestlased olla seaduseusklik rahvas. Paljuski sellest, miks oleme viimase 20 aastaga jõudnud sinnamaale, et olla 180 maailma riigi seas korruptsiooni vähese taju osas 18. kohal, on tulnud just tänu jõudsale õigusraamistiku arenemisele. Korruptsioonivastane seadus, riigihangete seadus, erakonnaseadus ja mitu teist on aidanud kaasa sellele, et meie elu korruptsioonivabamaks, ausamaks ja õiglasemaks muuta.

Siinkohal ei väida ma, et ükski nendest seadustest oleks perfektne, sest asjaolud muutuvad ning seadusi tuleb pidevalt täiendada, muuta, kärpida. Võtkem näiteks kas või kohaliku omavalitsuse ­korralduse seadus, mille uuendamiseks töötab eraldi komisjon. Sellised debatid on vajalikud kas siis selleks, et seadust ajakohastada või kinnitada, et teatud ebamugavaid sätteid on ­ikkagi tarvis. Muide see, et Eesti riigis on karistatav teha ametiisikuna otsuseid enda ja endaga seotud ­isikute kohta, aitab natukenegi hallata meie ühiskonna väiksusest tulenevat korruptsiooniohtu.

Sellest hoolimata olen sama laua taga istunud ja kuulanud ­inimesi, kes paradoksaalselt näevad korruptsiooni kõikjal, kuid ei oska korruptsiooni piiritleda ega määratleda. Kuigi praeguses Eesti ühiskonnas võib tekkida tunne, et korruptsioon ei puuduta iga päev meie elu ning seega pole ka oluline, et meist igaüks täpselt ei tea, millistele seaduspügalatele mingis olukorras vaja täpselt viidata on, veendun üha enam, et probleem seisneb milleski enamas kui juura väheses tundmises.