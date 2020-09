Kaitseminister Jüri Luik: kaitsekulutusi ei tohi vähendada

Kaitseminister Jüri Luik sõnas, et üldiselt on riigikaitse olnud poliitilisest rabelemisest hoolimata kõigile erakondadele väga tähtis teema. FOTO: Tairo Lutter

Kaitseminister Jüri Luik (Isamaa) kritiseeris Postimehe otsesaates siseminister Mart Helme väidet pühapäevases raadiosaates, nagu oleks Eesti kaitsevõime puudulik. «Mart Helme ei oleks kindlasti tohtinud öelda, et Eestil pole kaitsevõimet. Ise on vaja rõhutada oma kaitsevõime tugevust, sest muidu annab see vastasele signaali, et me oleme nõrgad,» nentis minister Luik.