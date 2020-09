Neist proovidest 5871 olid terviseameti lepingulise partnerina testimist korraldava SYNLAB Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuhi Gerly Kedelauki sõnul negatiivsed, kuid 31 ehk umbes 0,52 protsenti analüüsidest andsid positiivse tulemuse. See tähendab, et iga kahesajas riskiriigist saabuja oli koroonaviirusega nakatunud. Koroonainfot koondava Worldometers.info andmeil on Eestis kogu käesoleva aasta jooksul tehtud kokku 175 110 testi, millest on positiivseks osutunud 2722 (1,55 protsenti).