Juhtkiri: kui ihkad sõda, valmistu rahuks

Ka EKRE liikmetel tuleks ­mõista, et ministriks saades tuleb oma sõnu valida palju täpsemini kui mõne veebi­väljaande kolumnistina või lihtsalt meestega õlleklaasi taga maailma asju paika pannes. Tuleb aru saada, et loomulikult jälgivad Eesti Vabariigi ministrite sõnu nii meie liitlased kui ka vastasvõistkond. Ebakindlust väljendav sõnasalat ei ole see, mis Eestit tugevamaks teeks. Samuti ei ole tühi sõnade loopimine midagi sellist, millele saaksime riigi sees arukat ja sisukat vaidlust ehitada.

Kui meie riigikogus on lausa president Donald Trumpi toetusrühm, mis koosneb EKRE liikmetest, siis vast on nad märganud, millise ­järjekindlusega on Donald Trump ajanud joont, et kõik NATO liitlased peavad oma kaitsekulutused arvestatavale tasemele tõstma. Tuleb aru saada, et NATO arvestusse ei lähe ei politseiuurijate ega sisekaitse reservi kulud.